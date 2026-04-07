Bimbo di 6 anni viene urtato e cade dalla sua bici | paura sul Sentiero Valtellina

Oggi pomeriggio sul Sentiero Valtellina si è verificato un incidente che ha coinvolto un bambino di sei anni. Mentre pedalava, è stato urtato da un altro utente, perdendo il controllo della bicicletta e cadendo a terra. La scena ha suscitato preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito alla caduta del bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

I soccorsi sono scattati in codice giallo, quello di media gravità e sul posto sono giunti un'ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Sondrio, guidati dal Maggiore Marco Issermann. Fortunatamente, nella caduta, oltra a un grande e comprensibile spavento, il bambino ha riportato solo dei graffi e delle escoriazioni alla mano. Il piccolo è stato comunque trasportato all'ospedale di Sondrio per ulteriori accertamenti. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Cade dalla bici con il padre, grave bimbo di 9 anniGuastalla (Reggio Emilia), 20 marzo 2026 - Stava tornando a casa dalla vicina scuola elementare, accompagnato in bici dal padre quando, ormai quasi...

Sentiero scivoloso, ciclista cade dalla bici e sbatte la testaÈ scivolato dalla bicicletta, probabilmente a causa dell’ingente quantità di fogliame presente sul terreno, e ha sbattuto la testa.

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