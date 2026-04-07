Billie Jean King Cup 2026 | perché l’Italia deve giocare le qualificazioni nonostante sia bi-campione del mondo in carica

L’Italia si appresta a partecipare alle qualificazioni della Billie Jean King Cup 2026, nonostante abbia vinto il titolo mondiale nel 2024 e nel 2025. La squadra deve affrontare le fasi preliminari per assicurarsi un posto nella fase finale, come previsto dal regolamento. La partecipazione alle qualificazioni è obbligatoria per tutte le nazionali, indipendentemente dai successi ottenuti negli anni precedenti.

Nulla di strano: lo stesso accade anche al maschile in Coppa Davis, dove l’Italia ha diritto alla wild card per le Finals in quanto Paese ospitante, e non in quanto detentrice del titolo. Lo status di campione in carica, infatti, esenta dal primo turno delle qualificazioni, ma non dal secondo turno: a beneficiarne quest’anno è stata la Spagna, sconfitta in finale lo scorso anno dagli azzurri. Italia-Giappone di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri. Prima volta assoluta della città laziale Maurizio Fondriest: “Seixas impressionante, ma la scelta di Finn è giusta. Per Pogacar non sarà semplice alla Roubaix” A poco più di una settimana dall’appuntamento con l’Amstel Gold Race, Maurizio Fondriest – campione del Mondo in linea nel’88,. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Billie Jean King Cup 2026: perché l’Italia deve giocare le qualificazioni nonostante sia bi-campione del mondo in carica Italia-Giappone, Billie Jean King Cup 2026: programma, orari, tv, streamingInizia il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno le azzurre dovranno... Italia-Giappone di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri. Prima volta assoluta della città lazialeScelta a sorpresa per la città sede del turno d’esordio dell’Italia in Billie Jean King Cup 2026 contro il Giappone. Temi più discussi: Billie Jean King Cup 2026: programma, tutte le squadre e dove vedere le partite dell’Italia alle qualificazioni · Tennis; Billie Jean King Cup, tutto su Italia-Giappone: ultimi biglietti ancora disponibili; Italia-Giappone, Billie Jean King Cup 2026: programma, orari, tv, streaming; Billie Jean King Cup, USA ai Qualifiers 2026: storia, curiosità e convocate. Esposizione della Davis Cup e della Billie Jean King Cup, la soddisfazione della SSD Riccardo Viola Tennis & Sports fotoL'arrivo di questi massimi trofei a Lamezia Terme ha rappresentato l'occasione per onorare la memoria del fondatore della Scuola, il Maestro Riccardo Viola ... lameziainforma.it Billie Jean King Cup: Italia-Giappone a Velletri, si cerca l'accesso alle FinalsA Velletri l'Italia affronta il Giappone nella Billie Jean King Cup 2026 per conquistare l'accesso alle Finals ... it.blastingnews.com La storia del tennis mondiale approda in città: esposte al Chiostro la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup grazie alla SSD Riccardo Viola Tennis & Sports Leggi l'articolo #illametino #lamezia #news #sport #tennis - facebook.com facebook «Billie Jean King Cup in Italia Sarà speciale, non vedo l'ora di tornare a giocare davanti al nostro pubblico» Guarda la nostra intervista a Jasmine Paolini x.com