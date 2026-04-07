Biblioteca o Pro loco di Marina I progetti del Servizio civile

Fino alle 14 dell’8 aprile è possibile presentare domanda per il bando di Servizio civile universale. La selezione è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, con un limite massimo di 28 anni e 364 giorni. Tra i progetti disponibili ci sono attività presso la biblioteca e la Pro loco di Marina, che coinvolgono i partecipanti in iniziative di servizio e supporto alla comunità locale.

È aperto fino alle 14 dell’8 aprile il bando di Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, precisamente 28 anni e 364 giorni. Sono tanti gli enti che offrono posti per ragazze e ragazzi che vogliono fare questa esperienza. Il Comune di Ravenna partecipa coordinando il programma Territori Comuni 3.0, che coinvolge diversi enti e sedi del territorio romagnolo attraverso tre progetti. Il primo ‘Relazioni culture racconti’, prevede dieci posti alla biblioteca Classense, tre alla biblioteca comunale ‘Maria Goia’ di Cervia e due alla biblioteca comunale di Russi. Il secondo progetto ‘Mosaico - mondi, saperi interculturali e opportunità’, prevede quattro posti all’ufficio Immigrazione, mentre il terzo progetto ‘Youth & Eu 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca o Pro loco di Marina. I progetti del Servizio civile Bando per servizio civile nella Pro Loco di ManfredoniaL’Associazione Pro Loco Manfredonia, in collaborazione con Servizio Civile Universale e UNPLI, offre nuove opportunità per vivere un’esperienza... Temi più discussi: Biblioteca o Pro loco di Marina. I progetti del Servizio civile; Narrativa contemporanea per grandi e piccoli a Piangipane; Al Parco Sartoretti di Reggiolo arriva Caccia alle Uova; E adesso vogliamo un teatro. La biblioteca a rischio. La guerra della Pro Loco per il presidio di Avenza: Qui muore la culturaLa Pro loco sulla via Francigena parte con gli incontri per la riqualificazione del centro culturale Amendola. Il primo è in programma per lunedì 3 giugno alle 21,30 a casa Pellini ad Avenza. Nel ... lanazione.it Biblioteca chiusa: domani apre il punto lettura nella sede Pro LocoDa domani sarà attivo il punto lettura della biblioteca comunale nella sede della Pro Loco di Seravezza. Il servizio sarà disponibile quattro giorni a settimana con il seguente orario: lunedì, ... lanazione.it Edicola in piazza Cavour, 2 gennaio 1961 Da una foto di Davide Minghini © Biblioteca Civica Gambalunga, Rimini - facebook.com facebook Racconti di architettura nella biblioteca che verrà nell'ex ospedale di Cuneo x.com