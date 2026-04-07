Nel corso di un episodio del podcast condotto da Diletta Leotta, Bianca Balti ha condiviso una paura personale legata alla morte e al timore di lasciare sole le sue figlie. La modella ha spiegato di aver vissuto questa preoccupazione in modo diretto, senza filtri o reticenze, affrontando una delle sue ansie più intime. La conversazione si è concentrata anche sul gesto che ha compiuto per le sue figlie, senza ulteriori dettagli.

Bianca Balti ha scelto Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta, per raccontare una delle sue paure più profonde: quella di morire e lasciare sole le sue figlie. Un tema delicato, affrontato senza retorica, con una sincerità che restituisce il ritratto di una madre prima ancora che di una top model. Bianca Balti a Mamma Dilettante, la paura per le figlie. “Ho capito che se lasciassi le cose finanziariamente più in ordine per le mie bambine, sarei più tranquilla”, ha spiegato la 42enne, sottolineando come la consapevolezza della fragilità abbia cambiato le sue priorità. Il riferimento è anche alla possibilità di una recidiva o a qualsiasi evento imprevisto che possa mettere in discussione il futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bianca Balti nel podcast di Diletta Leotta: “Ho paura di morire”. Il gesto per le figlie

Bianca Balti nel podcast di Diletta Leotta: "Ho avuto paura di lasciare sole le mie figlie"Bianca Balti ha annunciato di aver aperto Mind Your Cancer, una fondazione per malati oncologici e caregiver, un'idea che ha coltivato da quando ha...

Leggi anche: Diletta Leotta, torna il podcast "Mamma Dilettante": quando esce e tutti gli ospiti: da Bianca Balti a Giulia De Lellis

Temi più discussi: Bianca Balti, una fondazione per i pazienti oncologici. Restituisco ciò che ha dato forza a me; Diletta Leotta, torna il podcast Mamma Dilettante: quando esce e tutti gli ospiti: da Bianca Balti a Giulia De Lellis; Bianca Balti lancia la fondazione Mind Your Cancer; Francesca Lollobrigida: Mio figlio mi ha portato una virosi dal nido. Sesso? Mio marito aveva il pass giornaliero.

Bianca Balti sfida Victoria’s Secret con messaggio potente sulla rinascitaBianca Balti racconta tumore, paura della morte e rifiuto di Victoria’s Secret Bianca Balti, supermodella italiana, è intervenuta alla seconda puntat ... assodigitale.it

Bianca Balti nel podcast di Diletta Leotta: Ho avuto paura di lasciare sole le mie figlieLa modella che condurrà i David di Donatello con Flavio Insinna, è stata ospite di Mamma Dilettante ... msn.com

Una diagnosi di tumore ovarico ha cambiato la vita di Bianca Balti, ma non ha fermato la sua forza. Da questa esperienza nasce la fondazione "Mind Your Cancer", un progetto che offre supporto psicologico a pazienti oncologici e caregiver. Un modo per restit - facebook.com facebook

#DaviddiDonatello 2026, conducono Bianca #Balti e Flavio #Insinna: le candidature e tutti i nomi in gara #cinema #film #1aprile #iltempoquotidiano x.com