Benzina stangata continua | il petrolio vola sopra i 114 dollari al barile
Il prezzo del petrolio ha ripreso a salire dopo una breve pausa, superando nuovamente i 114 dollari al barile. Dopo che si era ipotizzato un'interruzione temporanea di 45 giorni tra Iran e Stati Uniti, le quotazioni sono tornate a crescere a seguito della mancata conferma di tale tregua. La variazione ha un impatto diretto sul prezzo della benzina, che continua a crescere nelle stazioni di servizio.
La pausa nel rialzo del prezzo del petrolio è durata appena una mattinata: svanita l’ipotesi di una tregua immediata di 45 giorni tra Iran e Stati Uniti, le quotazioni hanno ripreso a salire, superando nuovamente i 114 dollari al barile. Nonostante i negoziati diplomatici siano ancora in corso e alcune petroliere legate a Teheran o ai suoi alleati continuino ad attraversare lo stretto di Hormuz, i mercati restano cauti. A pesare sono soprattutto i danni alle infrastrutture petrolifere, sia in Iran sia nei Paesi del Golfo. Si tratta di conseguenze che potrebbero farsi sentire anche in caso di una rapida fine del conflitto o di una riapertura, almeno parziale, dello stretto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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