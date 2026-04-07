Benzina stangata continua | il petrolio vola sopra i 114 dollari al barile

Il prezzo del petrolio ha ripreso a salire dopo una breve pausa, superando nuovamente i 114 dollari al barile. Dopo che si era ipotizzato un'interruzione temporanea di 45 giorni tra Iran e Stati Uniti, le quotazioni sono tornate a crescere a seguito della mancata conferma di tale tregua. La variazione ha un impatto diretto sul prezzo della benzina, che continua a crescere nelle stazioni di servizio.