Il Primo Ministro australiano partirà questa settimana per Singapore con l’obiettivo di assicurare le forniture di carburante. La visita arriva in un momento in cui i prezzi della benzina in Australia sono in aumento. La missione si concentrerà sulla stabilizzazione delle forniture di petrolio, in un contesto di crescente preoccupazione per i costi energetici nel paese.

Anthony Albanese volerà verso Singapore questa settimana. Il Primo Ministro australiano punta a blindare le forniture di carburante per contrastare il rialzo dei prezzi domestici. L’operazione diplomatica accelera. Il capo del governo ha anticipato la partenza per raggiungere il principale fornitore di benzina dell’Australia, cercando di evitare nuovi picchi di costo per i consumatori. Il contesto è complesso. Nonostante il taglio dell’accisa sul carburante applicato dal governo la scorsa settimana, i prezzi della benzina hanno smesso di scendere e il diesel sta tornando a costare di più. L’offensiva diplomatica tra Asia e Medio Oriente. Albanese ha già attivato i canali internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina cara: Albanese vola a Singapore per blindare il petrolio

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