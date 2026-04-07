Benevento la stagione dei giallorossi non finirà il 26 aprile | ecco il motivo

Il Benevento ha deciso di proseguire la propria stagione oltre il 26 aprile, quando avrebbe dovuto terminare. La squadra, dopo aver vinto il campionato, si è qualificata per partecipare alla Supercoppa di serie C, evento che richiederà ulteriori impegni. La partecipazione a questa competizione comporterà il prolungamento dell’attività, impedendo ai giallorossi di concludere la stagione come inizialmente previsto.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’approdo in serie B del Benevento avrà come conseguenza quello di posticipare il rompete le righe perché con la vittoria del campionato i giallorossi si sono qualificati per disputare la Supercoppa di serie C. Un triangolare con il solito format smart (gare di sola andata) che metterà in palio il titolo di squadra migliore dei tre gironi della terza serie. A strappare il biglietto nelle settimane scorse era stato anche il Vicenza che si è imposto nel girone A mentre all’appello manca solo il raggruppamento B dove è in atto un affascinante testa a testa tra Arezzo e Ascoli, insieme in vetta a 71 punti quando mancano tre gare al termine della regular season che avrà il suo epilogo il 26 aprile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Il comento di Parisi, Commissario Provinciale della Lega Benevento #Benevento - facebook.com facebook

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