Nella prossima puntata di Belve, sarà ospite Amanda Lear, che parlerà di relazioni intime e dettagli sulla propria vita privata. Tra gli argomenti trattati ci saranno amori nascosti e esperienze di ménage a tre. La cantante e personaggio televisivo discuterà anche delle difficoltà di gestire la propria immagine pubblica e la percezione esterna. Il programma andrà in onda prossimamente e si concentrerà su aspetti personali di Lear.

Stasera parte una nuova edizione diBelve, Francesca Fagnani è pronta a tornare con una nuova graffiante edizione e decide di partirecon tre donne, l’una molto diversa dall’altra. Amanda Lear è la prima e sono uscite alcune anticipazioni a proposito della sua intervista che sicuramente farà divertire i telespettatori. La sua vita è piena di conoscenze importanti ed anche enigmi e in molti non vedono l’ora di scoprire tutti i segreti che riguardano la vita misteriosa diAmanda Lear. A proposito della storia conSalvador DalìAmanda Lear rivelerà: “Se fosse qui oggi gli direi, perché mi hai usata?”.Fagnani a quel punto chiederà del famoso mènage a trois col pittore spagnolo e sua moglie e quindi Lear dirà:“Sua moglie avrebbe dovuto essere gelosa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve anticipazioni, Amanda Lear e il ménage a trois

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