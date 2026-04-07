bellucci rimonta a monza undici azzurri in tabellone

All'inizio dell’Atkinsons Monza Open 26, torneo challenger 125 giocato sui campi in terra battuta del Tennis Club Villa Reale, un giocatore italiano ha recuperato punti durante il suo match a Monza. Nel tabellone sono presenti complessivamente undici tennisti italiani. La competizione, che ha preso il via con buone prestazioni per alcuni partecipanti azzurri, prosegue con diverse sfide in programma.

Parte bene per i colori azzurri l’ Atkinsons Monza Open 26, il challenger 125 scattato sui campi in terra battuta del Tennis Club Villa Reale. Mattia Bellucci (nella foto) e Stefano Travaglia hanno superato lo scoglio del primo turno respingendo le insidie di due avversari ostici come Dusan Lajovic e Vilius Gaubas. Il mancino bustocco, terza testa di serie del tabellone principale e numero 79 del mondo, ha sconfitto il serbo (ex top-30 del mondo, vincitore di due tornei Atp in carriera e semifinalista nel 2019 del Masters 1000 di Montecarlo) per 76(5), 64, recuperando un break di svantaggio nel primo set e piazzando l’allungo decisivo nel nono gioco del secondo parziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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