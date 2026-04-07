Belén Rodríguez nel mirino di Corona | la verità dietro Amici!

Un noto personaggio pubblico ha riproposto accuse nei confronti di un’altra celebrità, riaccendendo l’attenzione sui social e nelle cronache. Dopo aver concluso una precedente indagine, la persona coinvolta ha dichiarato nuove affermazioni riguardo a questa figura, suscitando discussioni tra i fan e i media. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione, con reazioni che spaziano tra lo sconcerto e l’interesse crescente.

Dopo aver chiuso un’inchiesta, Corona rilancia con nuove accuse su Belen Rodriguez.. Una mossa che accende il gossip e divide il pubblico. Il nome di Fabrizio Corona torna ancora una volta al centro del gossip mediatico, ma questa volta con una svolta che apre nuovi scenari. Dopo settimane di dichiarazioni e ricostruzioni sul presunto sistema Signorini, l’ex re dei paparazzi ha annunciato la chiusura ufficiale dell’inchiesta nella sua trasmissione Falsissimo. Eppure, proprio mentre archivia il caso, accende i riflettori su un nuovo bersaglio che promette già polemica: Belén Rodríguez. Nell’ultima puntata, che ha rapidamente superato le 250 mila visualizzazioni, Fabrizio Corona ribadisce quanto già raccontato senza aggiungere elementi decisivi su cosa è successo nel caso precedente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Belén Rodríguez nel mirino di Corona: la verità dietro Amici! Ritorno ad Amici per Belén Rodriguez: un’ospitata che smonta la versione di Fabrizio CoronaBelén Rodriguez ad Amici 25: tra smentite alle dichiarazioni di Corona e conferme del legame con la De Filippi, la showgirl riprende il suo percorso. Ecco la verità (di Corona) sulla presunta lite fra Belen Rodriguez e Maria De FilippiSecondo Fabrizio Corona durante l’ultima puntata di Falsissimo, tra le varie bombe lanciate, una pizzica forte Maria De Filippi (e una piccola... Belén Rodríguez nel mirino di Corona: la verità dietro Amici!