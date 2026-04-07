Beef 2 | torna la serie capolavoro di Netflix ecco il trailer

A febbraio 2024, Netflix ha annunciato ufficialmente il ritorno della seconda stagione di “Beef”, la serie che nel 2023 ha riscosso grande successo a livello internazionale. Con protagonisti Steven Yeun e Ali Wong, la serie ha ricevuto otto premi Emmy grazie alla sua narrazione originale e all’ironia sottile che caratterizza ogni episodio. Il trailer della nuova stagione è stato reso disponibile contemporaneamente all’annuncio.

E oggi, dopo due anni, arriva su Netflix il secondo capitolo di questa serie considerata una delle migliori del 2023. Creata da Lee Sung Jin, questa serie originale Netflix è stata prodotta da A24 Television ha visto, nella sua prima stagione, gli straordinari Steven Yeun e Ali Wong affrontarsi nel corso di 10 episodi a seguito di un incidente stradale che scatena una piccola rivalità. La serie ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico, con punteggi eccezionali su tutti i siti di aggregazione. Su Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto quasi il 100% del gradimento sia dalla stampa che dagli spettatori. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo sulla seconda stagione di Beef. 🔗 Leggi su Today.it

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Rilasciato un nuovo teaser della seconda stagione di Beef. x.com

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