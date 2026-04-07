Bastoni Barcellona le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter
Il trasferimento di Alessandro Bastoni dal club attuale al Barcellona resta in discussione, con l’Inter che ha comunicato la propria valutazione sul difensore e le eventuali contropartite necessarie per portare avanti l’operazione. La trattativa si presenta più complicata del previsto, poiché le parti coinvolte stanno valutando attentamente le condizioni e le richieste di entrambe le società. La posizione dell’Inter è stata resa nota e si discute anche delle possibili contropartite da inserire nell’accordo.
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