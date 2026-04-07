Il trasferimento di Alessandro Bastoni dal club attuale al Barcellona resta in discussione, con l’Inter che ha comunicato la propria valutazione sul difensore e le eventuali contropartite necessarie per portare avanti l’operazione. La trattativa si presenta più complicata del previsto, poiché le parti coinvolte stanno valutando attentamente le condizioni e le richieste di entrambe le società. La posizione dell’Inter è stata resa nota e si discute anche delle possibili contropartite da inserire nell’accordo.

Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Torino, Jarni ‘consiglia’ il colpo: «Farebbe grandi cose in Italia, lo vedrei bene in granata». A chi si riferisce! Giudice Sportivo Serie A: pioggia di squalifiche, due giornate per Maleh! Tutte le decisioni dopo la 31ª giornata Serie A, Tonolini a Open VAR: «Gol Bremer regolare, corretto assegnare il rigore al Cagliari. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter

Bastoni, piovono conferme: tre contropartite proposte dal Barcellona! La posizione di Marotta e Ausiliodi Redazione Inter News 24Bastoni, arrivano sempre più conferme sul possibile assalto del Barcellona in estate: sono tre le contropartite proposte...

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Bastoni al bivio: il fattore fischi, l’interesse del Barcellona e l’Inter che spara altoDa una parte la standing ovation di San Siro all’ultima sostituzione con Darmian contro la Roma, per un abbraccio che ha coinvolto anche Chivu, Kolarov e i panchinari nerazzurri. Dall’altro le continu ... tuttosport.com

Marotta sfida il Barcellona per Bastoni: rifiutata la prima offerta, il prezzo lievita. - facebook.com facebook

#Barcellona pronto a virare su #Lucumì se il costo di #Bastoni fosse alto: strategia per stanare l' #Inter x.com