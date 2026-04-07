La Virtus Bologna ha subito una sconfitta contro il Bayern Monaco in una partita di Eurolega, portando la squadra al 17° posto nella classifica. Attualmente, mancano ancora due partite da disputare nel torneo. La squadra si trova in una posizione difficile con pochi incontri residui prima della conclusione della fase regolare. La sconfitta si aggiunge alle altre già subite in questa edizione della competizione europea.

Precipita al 17° posto in classifica la Virtus Bologna con due partite di Eurolega ancora da giocare. La squadra allenata da Nenad Jakovljevic, in una partita di fatto quasi inutile se non per i piazzamenti, perde contro il Bayern Monaco per 80-85 cadendo sotto i colpi dei 24 punti di David McCormack, che aiuta fortemente il club guidato dall’immortale Svetislav Pesic. Per le V nere 28 di Matt Morgan. Prima metà di gara ricca di tira e molla. Nei fatti il Bayern è il primo a tentare la fuga con la coppia Mike-McCormack, fino al 4-12. Poi ci pensa anche Gabriel a spingere fino al 9-21 i bavaresi (la tripla del caso la firma Obst). Tocca ad Alston limitare i danni per il 16-23 dopo 10?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Virtus Bologna, altra sconfitta contro il Bayern Monaco in Eurolega

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VIRTUS IN PARITÀ AL 20' La Virtus Bologna sul 43-43 contro il Bayern Monaco. Dopo una falsa partenza la reazione con un 16-4 di parziale. Super Matt Morgan da 15 punti, seguito dai 10 di Derrick Alston e gli 8 di Diarra. LIVE: https://www.pianetabasket.c - facebook.com facebook

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