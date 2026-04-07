Basket U20 | Reggio Calabria diventa hub globale di 12 nazioni

Reggio Calabria ospiterà le Superfinal U20 dell’EYBL dal 9 al 12 aprile 2026, un evento che coinvolgerà 12 nazioni e farà della città un punto di riferimento internazionale nel settore del basket giovanile. La manifestazione è stata organizzata con il supporto di un imprenditore statunitense di origine iraniana, socio di una squadra locale, che ha scelto questa località per favorire la collaborazione tra giovani atleti di diversi paesi.

Robert Bobby Ghalili, imprenditore statunitense di radici iraniane e socio della Vis Basket, porta a Reggio Calabria le Superfinal U20 dell’EYBL dal 9 al 12 aprile 2026 per promuovere l’unione globale attraverso lo sport. L’evento vedrà l’arrivo di atleti provenienti da 12 nazioni diverse, tra cui spiccano i giocatori americani che viaggeranno con una produzione cinematografica al seguito. Questa particolare modalità di accompagnamento era già stata notata durante la precedente tappa svoltasi nel mese di ottobre. Il programma prevede quattro giornate di competizioni intense, che si svolgeranno alternando le scene tra il Pianeta Viola e il PalaCalafiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket U20: Reggio Calabria diventa hub globale di 12 nazioni Il bergamotto di Reggio Calabria diventa racconto, il territorio diventa esperienzaIl bergamotto di Reggio Calabria, un agrume che cresce solo in una stretta fascia della costa ionica, è diventato il fulcro di un nuovo progetto... Reggio Calabria, cittadini stanchi dopo 12 anni di governo: “Non piùIl 28 febbraio 2026, a Reggio Calabria, si è svolta la presentazione del candidato del Partito Democratico per le elezioni comunali, Domenico... Temi più discussi: Quattro giorni di basket europeo: Reggio Calabria ospita la EYBL Under 20 · ilreggino.it; Dal 9 al 12 aprile a Reggio la fase finale della European Youth Basketball League; EYBL SuperFinal U20 a Reggio Calabria: tutto pronto per la conferenza stampa. Superfinal EYBL a Reggio Calabria, Womack: qui grande tradizione sportiva, dalla Reggina al basket, ritorno a casa | INTERVISTACi siamo quasi. Presentate quest’oggi le Superfinal EYBL U20 che si terranno a Reggio Calabria dal 9 al 12 aprile. La fase finale del più grande torneo di basket giovanile internazionale con squadre d ... strettoweb.com Superfinal EYBL, il messaggio di Mr. Ghalili: mentre il mondo è in guerra, il basket sia unione grazie a Reggio Calabria | INTERVISTASquadre da tutta Europa e anche gli attesissimi americani con set cinematografico al seguito, come già ci avevano abituato nella tappa di ottobre che vi avevamo raccontato su StrettoWeb. Ritorna l’E ... strettoweb.com ASD VIS Reggio Calabria. Benson Boone · Beautiful Things. What a glow up EYBL U20 Superfinals 9-12 April 2026 Reggio Calabria #eybl #superfinal #reggiocalabria #basketball #basket - facebook.com facebook