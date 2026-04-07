Basket - Serie DR1 maschile | il punto alla sosta Skywalkers e Libertas pronte al derbissimo

Da sport.quotidiano.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’attesa in casa di Libertas e Skywalkers per il derbissimo di sabato prossimo, al "Palatagliate", alle 18.30, tra i due roster lucchesi che collaborano da diverso tempo, ma che si daranno battaglia sul parquet di casa. La Libertas si presenta a questo appuntamento forte del terzo posto in classifica, con 40 punti, alla pari dell’Audace Pescia, dietro alla capolista Grosseto, che comanda con 46 punti. Lo Skywalkers è un po’ più indietro, al settimo posto, con 28 punti, attardato dopo gli ultimi risultati non troppo brillanti. Sarà una sfida molto interessante che potrebbe ripetersi anche nel primo turno dei play-off; ma alla fine della girone di ritorno della regular season manca ancora una gara e tutto può ancora succedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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