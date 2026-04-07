Basket l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega | play-in sempre più lontani

L’Olimpia Milano ha affrontato una sfida in trasferta contro il Valencia valida per l’Eurolega, ma ha concluso la partita con una sconfitta. Nonostante gli sforzi, la squadra non è riuscita a portare a casa il risultato e si allontana ulteriormente dalle posizioni utili per il play-in. La corsa ai playoff si complica, mentre il Valencia ha ottenuto una vittoria importante in casa.

L’Olimpia Milano lotta per 30? ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel finale nonostante un timido sussulto, con gli iberici che si aggiudicano il match per 102-96 e spegnono le speranze residue degli uomini di ‘Peppe’ Poeta di provare a centrare i play-in. Jean Montero MVP di questa sera con 25 punti, al pari di Brancou Badio che mette a referto 20 punti – 10 punti e 6 assist di Darius Thompson, con Armoni Brooks e Shavon Shields ultimi ad arrendersi tra le fila dei meneghini con 20 e 14 punti. Botta e risposta in avvio di match dall’arco (3-3), con la sfida subito in equilibrio: Zach LeDay pareggia i conti (7-7), con l’americano di passaporto italiano Darius Thompson perfetto da tre per il +3 (12-9). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega: play-in sempre più lontani Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega e vede allontanarsi sempre di più i play-inL’Olimpia Milano lotta per 30? ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel... Trentaduesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano si illude, ma cede al Fenerbache. Play-in sempre più lontaniNuova frenata per l’Olimpia che, nella trentaduesima giornata basket Eurolega 2025/26, si deve arrendere ai campioni d’Europa in carica del... Temi più discussi: Milano perde l'ultimo treno per il play-in: ko tremendo a Parigi 103-93; Udine-Olimpia Milano di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; L’Olimpia Under 17 conquista la classica di Carnevale a Piombino; Nba Europe, Oaktree e RedBird in corsa: tra Olimpia Milano e l'ipotesi Varese, tutti gli scenari per la rivoluzione del basket. Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega: play-in sempre più lontaniL'Olimpia Milano lotta per 30' ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel finale ... oasport.it Eurolega, Valencia-Olimpia Milano su Sky Sport Basket: risultato LIVELeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Valencia-Olimpia Milano alle 20.30 su Sky Sport Basket: risultato LIVE ... sport.sky.it Olimpia Milano - facebook.com facebook | Olimpia a Valencia: “Diamo continuità alla difesa mostrata con Reggio Emilia” Preview partita tinyurl.com/5778rrf8 | “In Valencia, we intend to be consistent with the last defensive effort” Game preview tinyurl.com/ywbt6pyy #ForzaOlimpia x.com