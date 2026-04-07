L’Olimpia Milano ha affrontato la trasferta contro il Valencia in Eurolega, cercando di mantenere vive le speranze di ottenere un posto tra le prime otto. Nonostante gli sforzi, la squadra italiana ha perso la partita, allontanandosi ulteriormente dalla qualificazione ai play-in. La sfida si è conclusa con una sconfitta che riduce le possibilità di accesso alla fase successiva della competizione europea.

L’Olimpia Milano lotta per 30? ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel finale nonostante un timido sussulto, con gli iberici che si aggiudicano il match per 102-96 e spegnono le speranze residue degli uomini di ‘Peppe’ Poeta di provare a centrare i play-in. Jean Montero MVP di questa sera con 25 punti, al pari di Brancou Badio che mette a referto 20 punti – 10 punti e 6 assist di Darius Thompson, con Armoni Brooks e Shavon Shields ultimi ad arrendersi tra le fila dei meneghini con 20 e 14 punti. Botta e risposta in avvio di match dall’arco (3-3), con la sfida subito in equilibrio: Zach LeDay pareggia i conti (7-7), con l’americano di passaporto italiano Darius Thompson perfetto da tre per il +3 (12-9). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30? ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega e vede allontanarsi sempre di più i play-in

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