La Federazione Italiana Pallacanestro ha annunciato i nomi dei quattro giocatori selezionati per le qualificazioni ai Mondiali di basket 3x3 maschili. La squadra parteciperà alle gare che si terranno a Singapore l’11 e 12 aprile. I quattro atleti sono stati scelti tra gli otto convocati in precedenza, in vista delle partite di qualificazione che si svolgeranno nel fine settimana.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato i quattro giocatori, scelti tra la rosa originale di otto comunicata nei giorni scorsi, che prenderanno parte alle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3 maschili a Singapore l’11 e il 12 aprile (sabato e domenica, in sostanza). Coach degli azzurri, in questa fattispecie, è Claudio Negri, che ha fatto le proprie valutazioni a Roma, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. Ad andare in terra asiatica saranno Dario Masciarelli (quest’anno sceso in B Interregionale al Costone Siena), Flavio Gay (anche lui in B interregionale, alla Scandone Avellino storica), Andrea Valentini (11.1 punti e 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket 3×3: decisi i quattro dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali

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