Questa mattina, il Consiglio Regionale della Basilicata ha partecipato a una conferenza stampa per presentare la Primavera Giovanile, un nuovo organismo creato dagli studenti locali. La presentazione ha coinvolto rappresentanti degli studenti e membri dell’ente regionale, che hanno illustrato l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella politica. La Primavera Giovanile si propone di rappresentare un punto di riferimento per i ragazzi interessati a partecipare attivamente alla vita pubblica.

Il Consiglio Regionale della Basilicata ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di lancio della Primavera Giovanile, un nuovo soggetto nato dall’iniziativa degli studenti del territorio. L’evento ha l’intervento dei fondatori dell’organizzazione, tra cui Michelangelo Maio, che ricopre il ruolo di Presidente, e Italo Marsico, nominato Segretario. L’obiettivo dichiarato è quello di aggregare le nuove generazioni per stimolare una partecipazione attiva verso le problematiche sociali e politiche che interessano i giovani, mantenendo un legame stretto con le realtà locali. Italo Marsico, che presiede anche la Consulta Studentesca di Potenza, ha spiegato come la necessità di rinnovare l’assetto sia scaturita dalla volontà di allineare l’azione amministrativa alle esigenze delle nuove leve. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, nasce la Primavera Giovanile per rinnovare la politica

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