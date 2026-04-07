L'opposizione continua a chiedere frequentemente alla premier di rendere conto alle Camere, ma lei è disposta a rispondere e a intervenire sulle questioni internazionali. Nel frattempo, il paese affronta tensioni legate alle forniture di gas e alle questioni energetiche, con le istituzioni che cercano di mantenere una posizione ferma ma aperta al confronto. La situazione resta complessa e in evoluzione, mentre si cercano soluzioni per garantire stabilità e sicurezza.

Se lo sport preferito dell'opposizione è chiedere a Giorgia Meloni - a cadenza pressoché quotidiana - di riferire alle Camere, la premier è pronta a soddisfare la richiesta e a scendere in campo per a dire la sua sulle vicende internazionali. L'appuntamento è fissato per giovedì, quando parlerà sia alla Camera che al Senato, per delineare la linea dell'esecutivo rispetto alla guerra in Iran e l'emergenza energetica. L'intenzione è quella di rivendicare l'impegno del governo nella difesa dell'interesse nazionale. Una stella polare che ha determinato il suo viaggio a sorpresa nei Paesi del Golfo, una missione che può anche come un chiaro segnale della volontà italiana di rivendicare indipendenza dalla linea trumpiana, creando una sorta di alleanza difensiva allargata anche a Paesi esterni alla Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Basi Usa ed emergenza energia. La linea: fedeli ma non supini

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