Durante una seduta parlamentare, Guido Crosetto ha chiarito che non si procederà a limitare l’uso delle basi militari italiane da parte degli Stati Uniti, anche in risposta alle tensioni con l’Iran. La discussione si è concentrata sulla possibilità di bloccare l’accesso alle basi, ma questa ipotesi è stata respinta, sottolineando la volontà di mantenere gli accordi attuali senza interruzioni.

Guido Crosetto ha respinto in Camera l’ipotesi di bloccare l’accesso agli Stati Uniti alle basi militari italiane per prevenire un conflitto con l’Iran. Il ministro della Difesa ha ribadito la necessità di onorare gli impegni internazionali presi dal Paese. Il confronto parlamentare è nato da un interrogativo specifico: se fosse possibile vietare l’impiego degli insediamenti americani sul suolo nazionale in caso di guerra contro Teheran. L’esponente del governo di Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, escludendo qualsiasi manovra che possa compromettere i patti vigenti. Secondo il vertice della Difesa, l’osservanza dei trattati non comporta automaticamente l’ingresso in un conflitto armato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basi Usa e Iran: Crosetto blinda i patti, no a ogni rottura

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Crosetto e l'utilizzo delle basi militari Usa: "Rispettiamo i trattati, ma non siamo in guerra. In questo momento serve unità" - facebook.com facebook

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com