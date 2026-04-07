Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino Segreti sotterranei della città vecchia

Sabato 11 aprile alle 16.45 si terrà un'apertura straordinaria di S. Martino, parte del percorso Bari Sotto – Sopra. L'evento permette di visitare i segreti sotterranei della città vecchia, offrendo un itinerario tra le luci e le profondità di Bari. La visita si concentra sugli spazi sotterranei e sopraelevati, dando l'opportunità di esplorare aspetti poco conosciuti del centro storico. È prevista una visita guidata che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di questi ambienti nascosti.

Sabato 11 aprile – ore 16.45Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino“Segreti sotterranei della città vecchia”Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino, un vero viaggio nel tempo tra domus romane, mosaici paleocristiani e strutture bizantine perfettamente conservate.Proseguiremo nella ex chiesa di S. Martino dove potremo ammirare l'affresco della Madonna Orante da poco restaurato, la tomba di Smaragdo e i resti della chiesa medievale.Il percorso si concluderà nella magica atmosfera di Santa Maria del Buonconsiglio, impreziosita dai suoi straordinari tappeti musivi del IX–XI secolo, tra i più affascinanti dell’intera Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Manteniamo la tradizione anche a Bari. Come in Campania sotto Pasqua: Pastiera artigianale a fine pasto ad addolcire il palato. Le diresti mai di no Da 20 anni, ormai, la Taverna in cui ritrovare a Bari i veri sapori campani. Aperto a pranzo e cena. Bari, via Ni - facebook.com facebook