A Bari, un artista di burattini ha recentemente celebrato i suoi 70 anni di vita, segnando anche 50 anni di attività nel settore teatrale dedicato a questa forma d’arte. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni attraverso spettacoli che coinvolgono il pubblico e promuovono l’educazione attraverso il teatro di figura. La figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale locale nel campo dei burattini.

Paolo Comentale, figura centrale del teatrale di Bari, ha recentemente festeggiato i 70 anni di vita, un traguardo che si intreccia con mezzo secolo di attività professionale dedicata all’arte dei burattini. Il legame tra l’artista e la città si manifesta in incontri spontanei per le strade, dove i bambini riconoscono il maestro non tramite schermi digitali, ma attraverso il ricordo vivo dell’esperienza sul palcoscenico. Questa connessione umana è stata sottolineata anche da Giuseppe Volpe, che tra il 2014 e il 2020 ha ricoperto il ruolo di procuratore Capo della di Bari, descrivendo Comentale come un personaggio di rilievo nell’ambito di un’attività pediatrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, 50 anni di burattini: il teatro che educa e unisce i cuori

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