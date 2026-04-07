Barella è tornato al gol dopo più di 5 mesi | il retroscena dei momenti successivi alla rete

Dopo oltre cinque mesi, Nicolò Barella ha segnato di nuovo, interrompendo un lungo periodo senza reti. La sua presenza in campo ha contribuito alla vittoria dell’Inter contro la Roma, portando tre punti importanti. Subito dopo il gol, sono stati registrati i momenti successivi, che hanno coinvolto l’atmosfera nello spogliatoio e le reazioni dei compagni di squadra. La rete rappresenta un passo importante per il centrocampista nel suo percorso stagionale.

Il successo dell’ Inter sulla Roma non ha portato solo tre punti, ma ha segnato la fine di un lungo digiuno per Nicolò Barella. Il centrocampista sardo stava attraversando un periodo opaco, lontano dalla sua versione migliore e senza trovare la via del gol addirittura dallo scorso ottobre. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la marcatura ritrovata è stata vissuta come una vera e propria liberazione psicologica. Il ritorno al gol è stato accompagnato da una reazione estremamente umana e toccante, simbolo di una pressione accumulata per mesi. Il quotidiano sottolinea infatti il momento di fragilità del calciatore: “ dopo la rete è scoppiato a piangere per l’emozione, al termine di una settimana molto dura per tutti i calciofili italiani “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Barella cerca Bastoni in panchina dopo il gol alla Roma: l’abbraccio è una dedica specialeBarella scaccia le ombre di un periodo difficile con il gol segnato alla Roma che dedica a Bastoni: corre in panchina da lui per abbracciarlo.

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