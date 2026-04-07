Avis San Nicolò celebra i suoi volontari e una comunità che dona

Domenica 12 aprile, Avis San Nicolò, che include le sezioni di Rottofreno e Calendasco, organizzerà un evento per celebrare la Pasqua e la Festa del Donatore. L'iniziativa è rivolta ai volontari e ai donatori, con l'obiettivo di riconoscere il loro contributo. L'appuntamento rappresenta un momento di condivisione e di ringraziamento per chi partecipa alle attività di donazione di sangue.

Un momento di comunità, riconoscenza e condivisione. Domenica 12 aprile Avis San Nicolò – Rottofreno – Calendasco Odv celebrerà la Pasqua e Festa del Donatore, appuntamento tradizionale dedicato ai donatori e al valore del dono. La giornata si aprirà alle ore 10.30 con il raduno dei donatori e delle consorelle presso il piazzale della chiesa di Rottofreno, seguito dalla Santa Messa alle ore 11. Alle ore 11.45, nel salone parrocchiale adiacente, si terrà la cerimonia ufficiale con i saluti del presidente di sezione e del presidente provinciale, la consegna delle borse di studio intitolate a Nello Bravi e Mario Raschiani e la premiazione dei donatori benemeriti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Donazioni di sangue in calo a San Donà, l'appello di Avis Leggi anche: Emozione e fede, Fra Giuseppe Maggiore dona una reliquia di San Benedetto il Moro alla comunità di Viggiù