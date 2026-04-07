Aversa | appalto cimitero a ditta tra interdittive e clan

L’amministrazione di Aversa ha conferito alla ditta Edil Global Srl l’incarico per l’ampliamento dei loculi cimiteriali, con un importo totale di circa 329 mila euro. La procedura di affidamento si inserisce in un quadro di controlli e verifiche, considerando anche questioni legate a interdittive e presenze di associazioni criminali. La scelta dell’impresa è stata comunicata ufficialmente, mentre proseguono le attività di monitoraggio sulla gestione dei lavori.

L’amministrazione di Aversa ha affidato alla Edil Global Srl l’ampliamento dei loculi cimiteriali per un valore complessivo di circa 329.500 euro, nonostante le ombre giudiziarie che gravano sul titolare Pasquale Amato. Il Comune ha proceduto con una gara aperta per rispondere all’urgenza di spazio nel cimitero cittadino, un disagio concreto per i residenti della zona normanna. L’iter ha la partecipazione di ben 232 imprese, a testimoniare l’ampio interesse per l’appalto pubblico. La sfida finale si è giocata tra due realtà: la L.A.V. Costruzioni Srl e la Edil Global Srl. Entrambe le aziende hanno presentato inizialmente un ribasso identico, pari al 36,03%, creando una situazione di stallo tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aversa: appalto cimitero a ditta tra interdittive e clan Capaldo 'socio occulto' della Isvec di Balestriere, contatti tra Zannini e l'ambasciatore del clan per l'appalto rifiutiSecondo gli inquirenti il consigliere regionale (non indagato) avrebbe mediato per l'aggiudicazione del servizio di raccolta a Mondragone in cambio... Scuola Pasini, il cantiere della discordia. Fratelli d'Italia: "Appalto affidato a ditta inadeguata, persi 660mila euro"L'affondo di FdI sulla demolizione della mensa: "Solo tre operai nel sito per mesi, presentato un documento in Comune per accertare le responsabilità...