Durante le festività pasquali, i Carabinieri hanno effettuato un piano straordinario in tutta la provincia di Avellino. Sono state controllate oltre 1.000 persone, con arresti, denunce e perquisizioni eseguite nel corso delle operazioni. Le attività sono state volte a garantire la sicurezza pubblica durante le festività, coinvolgendo diverse pattuglie sul territorio.

Piano straordinario dell’Arma in tutta la provincia: controlli, arresti, denunce e perquisizioni durante le festività pasquali. Il piano “Pasqua sicura” su tutta la provincia. In linea con le direttive del Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno attuato un piano straordinario denominato “Pasqua sicura”, esteso all’intero territorio irpino. L’operazione ha visto l’impiego di centinaia di militari distribuiti nelle 67 Stazioni e nelle 7 Compagnie della provincia. A supporto hanno operato le gazzelle e i motociclisti dei Nuclei Radiomobile, insieme ai Carabinieri Forestali e ai reparti specializzati dell’Arma, tra cui NAS e NIL, impegnati in particolare nei controlli su ambiente, locali di intrattenimento e filiera alimentare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avellino, Pasqua sicura: oltre 1.000 persone controllate dai Carabinieri

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