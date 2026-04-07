Dal 7 aprile al 12 aprile, in Lombardia sono in funzione autovelox mobili in varie località. Questi dispositivi sono stati installati per monitorare la velocità dei veicoli e contrastare il fenomeno dell’eccesso di velocità sulle strade della regione. Secondo i dati disponibili, circa il 10 per cento degli incidenti stradali è attribuibile a questa infrazione, che rappresenta anche la causa di circa tre morti su dieci nelle strade locali.

Milano,7 aprile 2026 – Il 10 per cento degli incidenti stradali è causato dall’ eccesso di velocità, molti meno di quelli da “distrazione” ma l’ effetto è devastante visto è responsabile di 3 morti su 10 sulle nostre strade. Rispettare i limiti di velocità, quindi, non è solo un obbligo da codice della strada con conseguenti possibili multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma soprattutto vuol dire non mettere a rischio la vostra e l’altrui vita.. Una strada congestionata a tutte le ore e attraversata da macchine e mezzi pesanti a velocità sostenute. Adesso la situazione si è complicata ulteriormente a causa del viavai dei camion diretti ai cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono da oggi a domenica 12 aprile

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Ovviamente non si pensa ai ciclisti....complimenti a chi ha deciso questo scempio !!! Bravi. Incece di fare un Rotonda o mettere autovelox mobili si fanno questo schifo di dossi che sono pericolosi anche per le ambulanze che devono rallentare. Oltre al Tono ad - facebook.com facebook

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #30marzo a domenica #5aprile Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com