Lunedì di Pasquetta, lungo la strada Ternana, si è verificato un incidente tra due automobili. Le vetture si sono scontrate, causando il ribaltamento di uno di essi all’interno di un’area archeologica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e effettuare i rilievi. Non sono ancora note le cause che hanno portato allo scontro.

Due automobili si sono scontrate lungo la strada Ternana nella mattinata del lunedì di Pasquetta, provocando il ribaltamento di un veicolo all’interno di un’area archeologica. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30, trasformando un momento di svago festivo in un’emergenza che ha richiesto l’intervento immediato di diversi corpi di soccorso. L’impatto tra le due vetture ha avuto una dinamica violenta, tale da spingere una delle auto fuori dalla carreggiata. Il mezzo ha terminato la sua corsa capovolgendosi proprio negli scavi adiacenti al manto stradale, in un contesto che avrebbe potuto portare a esiti decisamente più drammatici. Il coordinamento dei soccorsi e la gestione dell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto tra le rovine: drammatico incidente sulla Ternana

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