Auto depredate al Vomero Borrelli | Per i delinquenti questo quartiere è terra di nessuno

Nella zona di viale Raffaello al Vomero, alcuni residenti hanno segnalato che nella notte si sono verificati diversi furti e atti vandalici ai danni di automobili. Le vetture sono state trovate con vetri infranti, portiere forzate, fari rimossi e gli interni messi a soqquadro. La polizia è stata informata dell’accaduto, mentre le autorità locali hanno preso nota delle segnalazioni dei cittadini.

Vetri infranti, portiere scardinate, fari asportati e abitacoli messi a soqquadro: succede di tutto alle vetture parcheggiate nel quartiere Auto trovate con vetri infranti, portiere scardinate, fari asportati e abitacoli messi a soqquadro. È quanto denunciato da alcuni cittadini dopo quanto sarebbe accaduto nella notte in viale Raffaello, al Vomero. A rilanciare le segnalazioni è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che in una nota parla di "ennesimo episodio di criminalità predatoria" e di un quartiere ormai "percepito dai delinquenti come terra di nessuno". Insieme a lui interviene anche il consigliere municipale di Europa Verde Rino Nasti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it "Il quadrato" di notte diventa terra di nessuno: auto danneggiate, bottiglie spaccate e immondizia davanti alle scuole e al ComuneUna delle zone principali di Chieti Scalo, piazza Carafa, nelle ore notturne diventa terra di nessuno. Ancora furti di gomme e cerchioni, tre auto depredate in via Tirino [FOTO]Brutta sorpresa nella mattinata di mercoledì 25 febbraio per i proprietari di alcune automobili di via Tirino a Pescara all'altezza dell'incrocio con... Napoli, raid nella notte al Vomero: decine di auto saccheggiate in Viale RaffaelloUn risveglio amaro per i residenti di Viale Raffaello, nel quartiere Vomero, dove all'alba si sono svegliati con una scena devastante: veicoli danneggiati, vetri in frantumi, portiere ... ilmattino.it Vomero, al viale Raffaello auto vandalizzate nella notteVetri infranti, portiere scardinate, fari asportati e abitacoli depredati. È lo scenario desolante che si è presentato stamattina ai residenti di Viale ... napolivillage.com