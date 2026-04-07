Le autorità australiane hanno avviato un’indagine su cinque piattaforme di social media, accusate di aver superato il divieto, entrato in vigore quattro mesi fa, che limita l’accesso ai minori di 16 anni. La normativa è stata introdotta per regolamentare l’utilizzo dei social da parte dei giovani utenti, ma le autorità sospettano che alcune piattaforme abbiano consentito l’accesso a utenti al di sotto di questa soglia di età.

Cinque piattaforme di social media sono state messe sotto indagine dalle autorità dell’Australia con l’accusa di aver violato la norma, introdotta quattro mesi fa, che vieta l’accesso ai social per gli utenti di età inferiore ai 16 anni. Le cinque piattaforme in questione sono Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e Youtube. L’inchiesta è stata avviata dalla Commissione per la sicurezza online (eSafety), un’agenzia governativa indipendente incaricata di regolare e migliorare la sicurezza su Internet allo scopo di proteggere le persone dai rischi che corrono in rete. Secondo la Commissione, alcune piattaforme social consentono agli utenti minorenni di tentare ripetutamente la verifica dell’età fino a quando non la superano e non fanno abbastanza per impedire ad adolescenti e bambini di aprire nuovi account dopo essere stati bannati. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Australia, 5 piattaforme social sotto indagine: “Violato il veto per gli under 16”

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