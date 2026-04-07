Attività lavorative in ginocchio e anziani ammalati in stato di abbandono | Polesine Zibello di nuovo totalmente isolata

Da questa mattina, martedì 7 aprile, Polesine Zibello si trova in totale isolamento, con le comunicazioni completamente interrotte. Le attività lavorative sono ferme e gli anziani malati si trovano senza assistenza, in uno stato di abbandono. La situazione si ripresenta dopo un'interruzione che ha lasciato il paese senza collegamenti con il resto della regione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa per chiarire le cause del blackout.

Polesine Zibello di nuovo e totalmente “al buio” nelle comunicazioni da questa mattina, martedì 7 aprile. “E’ una situazione davvero incresciosa quella che si sta verificando nel paese della Bassa Parmense dove per gran parte della scorsa settimana sono totalmente saltate le linee telefoniche fisse e quelle legate ad internet”, spiega il Comitato Amici del grande fiume. "Dopo un breve ripristino durato giusto il tempo del weekend lungo pasquale, con la ripresa delle attività lavorative, fin dalle prime ore di questa mattina, martedì 7 aprile, Polesine Zibello è di nuovo tornato totalmente “al buio” con un disastroso black out tecnologico che sta mettendo in ginocchio famiglie, imprese, anziani. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Polesine Zibello di nuovo e totalmente “al buio”: ancora senza telefono e connessione. In ginocchio famiglie, imprese, anzianiPolesine Zibello di nuovo e totalmente “al buio” nelle comunicazioni da questa mattina.

Polesine Zibello isolata, Fiazza (Lega): “Non solo la montagna, anche la bassa paga il divario digitale”“Da domenica diverse aree di Polesine Zibello sono senza linea telefonica fissa e senza internet.