Nel weekend del 11 e 12 aprile 2026, sono in programma attività e visite didattiche rivolte a bambini e famiglie a Roma. Le iniziative si concentrano su arte, storia e archeologia e sono suddivise in due fasce di età: da 2 a 5 anni e da 5 a 11 anni. Tra le proposte ci sono anche visite al Colosseo e a una mostra dedicata all’Impressionismo. Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 11 e Domenica 12 Aprile 2026 + Colosseo e Mostra Impressionismo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Temi più discussi: Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome; Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 5 a 11 anni a Roma: appuntamenti dal 3 al 6 Aprile 2026 con Cicero in Rome, più Colosseo e Mostra Impressionismo; Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome; Riapre la Salina con visite e attività didattiche.

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in RomeAttività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) da Mercoledì 12 a Mercoledì 19 Giugno 2024 + Colosseo e Mostra ... romatoday.it

Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome - Speciale HalloweenAttività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) da Venerdì 31 Ottobre Speciale Halloween a Domenica 2 Novembre ... romatoday.it

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