Attesa la fumata bianca In pole Leonardo Tosoni ma il centrodestra prende altro tempo

Il centrodestra ha deciso di prendersi ancora un giorno per comunicare la scelta definitiva, lasciando in sospeso la nomina di un candidato ufficiale. Tra le ipotesi più accreditate c’è il nome di Leonardo Tosoni, ma al momento non ci sono annunci ufficiali. La trattativa continua, e nessuna data precisa è stata ancora fissata per la decisione finale. La situazione resta in sospeso mentre si attende una risposta definitiva.

Si prende un altro giorno di tempo il centrodestra per sciogliere le riserve, e rimanda di un’altra giornata l’annuncio dell’attesa fumata bianca sulla partecipazione alla competizione elettorale, in che forma, con quali e quante liste e con quale candidato sindaco, fermo restando che, in pole per guidare lo schieramento tutto politico, resta il giovane avvocato Leonardo Tosoni. Un lavoro di sintesi descritto come particolarmente delicato e impegnativo, quello che stanno portando avanti Fd’I, Lega, Fi, Noi Moderati e Udc, che sta richiedendo tempi più lunghi del previsto (dopo la pur lunga, e vana, attesa di un’apertura alla politica del mondo civico dell’amministrazione uscente), anche se il fatto che ormai mancano praticamente solo loro per una più esaustiva definizione dello scenario elettorale, non sembra preoccuparli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attesa la fumata bianca. In pole Leonardo Tosoni ma il centrodestra prende altro tempo Summit del centrodestra. Nessuna fumata bianca. Ma il sindaco leghista potrebbe tornare in campoQuello che sembrava un addio irrevocabile, consumato tra video-denunce e porte sbattute, si è trasformato in un possibile ritorno in campo nel... Nomine regionali, fumata bianca. Talè e Carnaroli in pole per l’ErapNuovo vertice di maggioranza per definire l’accordo sulle ulteriori nomine in società partecipate o agenzie collegate alla Regione.