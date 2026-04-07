Atromitos FC-Kifisia mercoledì 08 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Atromitos FC e Kifisia, valida per la seconda fase della Super League greca nel gruppo retrocessione. L’incontro si svolge in un momento in cui l’Atromitos cerca di ottenere i punti necessari per raggiungere la salvezza matematica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e sono disponibili le quote e i pronostici relativi alla sfida.

Seconda fase della Super League greca e nel gruppo retrocessione l’Atromitos FC sfida il Kifisia per conquistare quei pochi punti che mancano alla salvezza matematica. I Kyanolefki hanno visto sfuggire l’accesso al gruppo Conference nel finale facendo 2 punti nelle ultime 3 partite pur fermando AEK Atene e Aris Salonicco. Squadra da trasferta se ce n’è una, quella di Kerkez paga un rendimento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiSeconda fase della Super League greca e nel gruppo retrocessione l’Atromitos FC sfida il Kifisia per conquistare quei pochi punti che mancano alla... Argomenti più discussi: Live Atromitos - Kifisia - Campionato greco: Punteggi & Highlights Calcio - 08/04/2026; Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; Atromitos FC-Kifisia mercoledì 08 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici; Atromitos FC-Kifisia mercoledì 08 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici. Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/FBj1V95 #scommesse #pronostici x.com