Nel torneo di Montecarlo, l'italiano torna a giocare dopo il Sunshine Double e affronta il francese nel primo turno. Il match si svolge nel primo pomeriggio sul Centrale. È la prima partita ufficiale di Sinner in questa fase della stagione sulla terra battuta. L'incontro rappresenta l'inizio della partecipazione dell'azzurro alla competizione mongasca.

È il giorno dell’esordio per Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. Oggi il numero 2 del mondo affronta il francese Ugo Humbertnel secondo turno del torneo monegasco, primo appuntamento sulla terra rossa europea. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, Sinner scenderà in campo sul Campo Centrale nel secondo match di giornata. Il programma si apre alle 11 con la sfida tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, per cui l’inizio dell’incontro dell’altoatesino è previsto non prima delle 13-13:30. Sinner arriva a Montecarlo in uno stato di forma eccezionale, reduce dai trionfi consecutivi a Indian Wells e Miami che gli hanno permesso di completare il “Sunshine Double”e rilanciarsi nella corsa al numero uno del ranking. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Montecarlo, Sinner sfida Humbert nel primo atto del torneo

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