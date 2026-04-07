Atp Montecarlo Sinner è poesia in movimento | volée da applausi contro Humbert

Nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha battuto con facilità il francese Ugo Humbert con un punteggio di 6-3 6-0. La partita si è conclusa in poco più di un’ora, con Sinner che ha dimostrato grande solidità in campo, soprattutto nelle volée che hanno ricevuto gli applausi del pubblico. La vittoria permette all’italiano di avanzare nel torneo.

Jannik Sinner supera facilmente il francese Ugo Humbert nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo con un netto 6-3 6-0. L'azzurro regala un'ora di tennis di altissimo livello al pubblico monegasco, inserendo anche una breve lezione su come si esegue una volée perfetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Sinner è poesia in movimento: volée da applausi contro Humbert Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Sinner-Humbert oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingDopo il felice esordio in doppio nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro Jannik Sinner scende in campo anche in singolare, e lo fa... Temi più discussi: Montecarlo, tutti gli orari: ecco quando debuttano Sinner e Alcaraz; Tennis: Montecarlo al via, Sinner insegue Alcaraz; Sinner e Alcaraz, duello per il numero 1 a Monte-Carlo: ecco quando può avvenire il sorpasso; Monte-Carlo, si parte: il Masters 1000 LIVE su Sky. ATP Montecarlo: Sinner non fa sconti ad Humbert. Esordio a senso unico e gran rientro sulla terraSinner Humbert, Tennis - ATP | Super prestazione dell'azzurro, il francese dominato al servizio e in risposta, grande debutto sul rosso. Affronterà ora Cerundolo o Machac ... ubitennis.com LIVE Sinner-Humbert 6-3 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ottimo dritto in uscita dal servizio dell'italiano. 0-15 L'azzurro stringe troppo l'angolo del dritto ... oasport.it Tennis: Atp Montecarlo, Sinner agli ottavi, Humbert ko in due set Jannik Sinner, al suo debutto stagionale in singolare sulla terra rossa, accede agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero due del ranking mondiale ha battuto in due set il francese Ugo x.com TENNIS – ATP1000 MONTECARLO: COBOLLI ELIMINA IN TRE SET (7-5, 2-6, 6-3) L’ARGENTINO COMESANA. DISCO ROSSO PER ARNALDI CONTRO GARIN. VITTORIA PER IL DOPPIO VAVASSORI-BERRETTINI DI FRONTE AL DUO NORRIE – DE MIN - facebook.com facebook