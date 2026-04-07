ATP Montecarlo 2026 Hurkacz approfitta di un Darderi troppo nervoso e passa ai sedicesimi

Nel primo turno del torneo ATP di Montecarlo, Luciano Darderi ha perso contro Hubert Hurkacz. Il giocatore argentino, apparso molto nervoso, ha subito un calo durante il match, probabilmente legato a condizioni fisiche non ottimali. Hurkacz ha approfittato delle difficoltà dell’avversario e si è qualificato per i sedicesimi di finale. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista polacco.

Nel primo turno del torneo ATP di Montecarlo un Luciano Darderi troppo nervoso, probabilmente a causa di condizioni fisiche non perfette, cede contro Hubert Hurkacz. Il polacco piega il giocatore azzurro 7-6(4) 5-7 6-1 in due ore e diciannove minuti e guadagna la qualificazione per il secondo turno. Il polacco difende a zero il turno di battuta inaugurale e, dopo aver rimontato da 40-15, firma il break del 2-0 con l’accelerazione di rovescio lungolinea. L’azzurro riesce finalmente a sbloccarsi con la prima vincente del 3-1, conquista lo 0-40 con il tracciante di rovescio lungolinea e sfrutta l’errore a rete del rivale per recuperare il servizio e accorciare sul 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, Hurkacz approfitta di un Darderi troppo nervoso e passa ai sedicesimi WTA Dubai 2026, Anisimova passa ai sedicesimi senza giocare. Ruzic avanza da lucky loserIl torneo di Dubai, secondo WTA 1000 della stagione inizia con un nutrito programma di match del primo turno. LIVE Cobolli-Comesana 2-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro troppo falloso in questo 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Atp Montecarlo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Live Hubert Hurkacz - Luciano Darderi - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/04/2026; ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 7 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis ATP 2026. ATP Montecarlo 2026, Hurkacz approfitta di un Darderi troppo nervoso e passa ai sedicesimiNel primo turno del torneo ATP di Montecarlo un Luciano Darderi troppo nervoso, probabilmente a causa di condizioni fisiche non perfette, cede con Hubert ... oasport.it LIVE Berrettini-Bautista Agut 4-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ritiro immediato dello spagnolo, il romano accede al secondo roundCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11.00) 11.39 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in ... oasport.it Berrettini avanti a Montecarlo senza giocare, ecco perché e chi sfida nel prossimo turno - facebook.com facebook TENNIS | Berrettini avanza a Montecarlo col ritiro di Agut. Lo spagnolo abbandona mentre era sotto 4-0 nel primo set #ANSA x.com