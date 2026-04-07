Atalanta la sosta ti fa bella | Lecce archiviato facilmente ora due finalissime con Juve e Roma

Dopo la pausa, l'Atalanta torna in campo e ottiene una vittoria convincente sul campo del Lecce, in una giornata calda. La partita si conclude con un risultato favorevole alla squadra bergamasca, che ora si prepara per due sfide decisive contro Juventus e Roma. La squadra sembra aver ritrovato fiducia e forma, pronta ad affrontare le prossime gare chiave del campionato.

La sosta fa bene alla Dea che passa piuttosto agevolmente al Via del Mare in una giornata di gran caldo. Era una partita importante nella corsa all’Europa, complice anche la sconfitta della Roma e l’Atalanta è stata brava ad approfittarne. I leccesi partono bene ma è solo un fuoco di paglia perché dopo un primo squillo i nostri prendono in mano il pallino del gioco e non lo mollano per tutto il match. I nerazzurri giocano con facilità e impegnano il portiere avversario fino a che è Cdk che pesca Scalvini che fa un gol da attaccante. La squadra si fa ulteriormente pericolosa prima del riposo in un altro paio di occasioni con l’ex Krstovic ma senza riuscire a superare nuovamente Falcone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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SERIE A - GIORNATA 32 10.04. 20:45 Roma - Pisa 11.04. 15:00 Cagliari - Cremonese 11.04. 15:00 Torino - Verona 11.04. 18:00 Milan - Udinese 11.04. 20:45 Atalanta - Juventus 12.04. 12:30 Genoa - Sassuolo 12.04. 15:00 Parma - Napoli 12.04. 18:00 Bolog x.com

Serie A, Napoli-Milan 1-0: gli azzurri scavalcano i rossoneri e sono a -7 dalla capolista Juve-Genoa 2-0 i bianconeri staccano la Roma. Lecce-Atalanta 0-3. Udinese-Como 0-0. Ieri: Inter-Roma 5-2: i nerazzurri dilagano e vanno a +9 dal Milan. Segui la cronaca - facebook.com facebook