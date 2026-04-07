Atalanta-Juve tegola devastante per Spalletti | non ci sarà

A pochi giorni dalla sfida contro l’Atalanta, la Juventus dovrà fare a meno di un giocatore chiave a causa di un infortunio. La squadra si è riunita oggi alla Continassa per preparare la partita, ma il tecnico non potrà contare su quella pedina fondamentale. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli sui tempi di recupero. La squadra è ora al lavoro per trovare soluzioni alternative.

Pesante tegola per i bianconeri a pochi giorni dalla gara contro l’Atalanta: ecco le ultimissime dalla Continassa. La Juve sorride a metà. I bianconeri battono il Genoa per 2-0 e si riavvicinano al quarto posto utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions League, ma perdono due calciatori importantissimi per la prossima sfida. Oltre a Vlahovic che rischia di doversi fermare per qualche altra settimana in seguito al problema al polpaccio accusato nel riscaldamento, Luciano Spalletti dovrà infatti rinunciare anche a una delle pedine più importanti del suo scacchiere tattico: Weston McKennie. McKennie (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il centrocampista statunitense, che ha messo a segno la rete del 2-0, era diffidato e ha rimediato un pesante cartellino giallo proprio contro i rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Atalanta-Juve, tegola devastante per Spalletti: non ci sarà Juventus, si ferma il titolarissimo. Tegola per Spalletti, non ci sarà con l’InterUn Derby d’Italia vibrante, pieno di episodi e ribaltamenti, si chiude con il successo dell’Inter per 3-2 sulla Juventus. Atalanta-Juve, che tegola per la sfida dell’11 aprile: non ci sarannoPessime notizie in vista della gara tra Juve e Atalanta, in programma la prossima settimana: ecco le ultimissime. Atalanta-Juve, che tegola per la sfida dell’11 aprile: non ci sarannoPessime notizie in vista della gara tra Juve e Atalanta, in programma la prossima settimana: ecco le ultimissime ... calciomercato.it Atalanta, la sosta ti fa bella: Lecce archiviato facilmente, ora due finalissime con Juve e RomaContro una squadra in piena lotta salvezza e sempre molto temibile davanti al proprio pubblico i nerazzurri gestiscono senza patemi d'animo: tra il migliori De Ketelaere, recuperato a pieno nel moment ... bergamonews.it