Nella serata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, la programmazione televisiva ha visto la vittoria del film comico interpretato da Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni durante la fascia del prime time. La trasmissione ha ottenuto il maggior ascolto rispetto alle altre offerte televisive della serata. La scelta di questa produzione ha attirato un pubblico interessato alla commedia. La serata è stata caratterizzata da una forte presenza di pubblico davanti agli schermi.

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - La prima serata televisiva di Pasquetta lunedì 6 aprile premia la comicità di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Il film 'Io e te dobbiamo parlare', trasmesso ieri da Rai1, è stato infatti il programma più seguito del prime time, con 2.444.000 spettatori e il 15.7% di share. Al secondo posto, 'Le Donne della Bibbia' su Canale 5, con 2.042.000 spettatori con il 15.5% di share. Terzo piazzamento per 'Lo Stato delle Cose' su Rai3, con 1.083.000 spettatori e l'8.2% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Trasnporter 3' su Italia 1 (938.000 spettatori, share 6%), l'esordio di 'The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno' su Rai2 (787. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ascolti tv Pasquetta, 'Io e te dobbiamo parlare' vince prime time

Ascolti TV Pasquetta, lunedì 6 aprile: la sfida tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della BibbiaGli ascolti tv di lunedì 6 aprile, serata di Pasquetta: su Rai1 il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, su Canale 5 la miniserie storica...

Ascolti tv lunedì 6 aprile: Io e te dobbiamo parlare, Le donne della BibbiaAscolti tv lunedì 6 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 6...

Temi più discussi: Ascolti TV ieri (5 aprile): Le donne della Bibbia batte Vanessa Scalera, De Martino fa il botto a Pasqua; Stefano De Martino batte Gerry Scotti a Pasqua e qualcuno aveva già scritto il necrologio; Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, le anticipazioni della prossima puntata di martedì 7 aprile; ‘Io e te dobbiamo parlare’ di Alessandro Siani: cast, trama e quando in tv.

Ascolti TV Pasquetta, lunedì 6 aprile: la sfida tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della BibbiaGli ascolti tv di lunedì 6 aprile, serata di Pasquetta: su Rai1 il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, su Canale 5 la miniserie storica ... fanpage.it

Ascolti tv Pasquetta, 'Io e te dobbiamo parlare' vince prime timeRoma, 7 apr. (Adnkronos) - La prima serata televisiva di Pasquetta lunedì 6 aprile premia la comicità di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Il ... iltempo.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di domenica 5 aprile 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi supera la Canzonissima di Milly Carlucci x.com