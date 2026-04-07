ascolti tv io e te dobbiamo parlare vince sulle donne della bibbia che chiude in calo

Nella giornata del 6 aprile, gli ascolti televisivi hanno visto prevalere il programma

I dati degli ascolti tv del 6 aprile assegnano la vittoria a Io e te dobbiamo parlare, mentre chiude in calo Le donne della Bibbia con l'ultima puntata Gliascolti tvdel 6 aprile assegnano la vittoria al film di Siani e Pieraccioni,Io e te dobbiamo parlare, mentre chiude in calo la miniserieDonne della Bibbia. Benissimo Giletti conLo Stato delle cose.The Floor, il programma di Paola Perego, parte con il 5.5%. Conte-Nazionale, suggestione che divide. Il tecnico dopo Napoli-Milan: “Mi prenderei in considerazione” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Il successo di The Faithful – Le donne della Bibbia porta il Gran Sasso nelle serate di Pasqua e Pasquetta su Canale 5: tra le comparse anche tanti giovani piccoli aquilani. - facebook.com facebook

Le donne della Bibbia dominano la serata di Pasqua. De Martino meglio di Gerry Scotti x.com