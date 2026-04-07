Ascolti tv ieri lunedì 6 aprile chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare Le donne della Bibbia e Giletti

I dati degli ascolti tv di lunedì 6 aprile 2026 mostrano il confronto tra i programmi “Io e te dobbiamo parlare”, “Le donne della Bibbia” e “Giletti”. La serata ha visto diverse preferenze tra il pubblico, con ogni trasmissione che ha registrato risultati distinti. I numeri ufficiali indicano quale show ha ottenuto il maggiore ascolto e come si sono distribuiti gli ascolti tra i vari programmi.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 6 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Io e te dobbiamo parlare (Rai 1) a finire davanti a Le donne della Bibbia (Canale 5) e a Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio The Transporter 3 (Italia 1), The Floor (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7) e Little Big Italy (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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