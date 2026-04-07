Ascolti TV 7 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel relativi alla prima serata di martedì 7 aprile 2026 sono stati diffusi questa mattina. Le rilevazioni ufficiali indicano le percentuali di ascolto di vari programmi trasmessi, senza indicazioni su preferenze o valutazioni. La comunicazione riguarda esclusivamente le cifre di audience registrate durante le trasmissioni in prima serata, senza commenti o analisi sul loro significato.

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Ascolti TV | Venerdì 3 Aprile 2026. In 3,8 milioni per la Via Crucis (20.6%), GF Vip 17.4% con Rai1 al 12.2-6.2% dalle 22:31 Lo speciale di Vespa al 19.4% vs La Ruota della Fortuna 25.2% Tutti i dati Auditel - facebook.com facebook

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