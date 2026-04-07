Artigiani di pace con l' economista Giulio Sapelli al Teatro Verdi di Busseto

Al Teatro Verdi di Busseto si è svolto un incontro tra artigiani di pace e l’economista Giulio Sapelli. L’evento, parte dei Dialoghi di Spirito Artigiano, ha offerto un’occasione di approfondimento in un periodo segnato da incertezze e minacce globali. Durante l’appuntamento, sono stati discussi temi legati alla situazione internazionale e alle possibili reazioni di fronte alle sfide attuali, coinvolgendo un pubblico interessato a conoscere meglio le dinamiche in gioco.

Tappa nazionale nel parmense dei “Dialoghi di Spirito Artigiano” organizzato da Confartigianato in collaborazione con Comune di Busseto, la parrocchia San Bartolomeo, Fondazione Germozzi Onlus e ANCoS Idee e riflessioni per affrontare con determinazione e più proficua consapevolezza gli scenari volubili attuali e comprendere, con qualche nozione in più, il futuro possibile dello sviluppo economico e sociale del paese e non solo. Introduzione da parte di Don Luigi Guglielmoni. Saluti: Stefano Nevicati Sindaco di Busseto ed Enrico Bricca Presidente di Confartigianato Parma. Il Dialogo di Spirito Artigiano su queste tematiche sarà moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli e vedrà protagonisti Marco Granelli presidente nazionale di Confartigianato e l’economista, docente e scrittore prof. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

“La Traviata” di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Verdi con la Filarmonica SestreseSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) A.

Le ricette del governo contro il caro benzina “sono solo propaganda”: l’economista Sapelli le smontaUn taglio delle accise - con il meccanismo delle accise mobili - e la lotta alla "speculazione" delle compagnie petrolifere.

Temi più discussi: La pace come lavoro quotidiano: il nuovo numero di Spirito Artigiano; Forme di pace: un aiuto per gli artigiani di Betlemme; L'Arcivescovo di Palermo nell'omelia per il Venerdì Santo: A noi cristiani è chiesto di essere artigiani di pace; Sciogliere le catene, liberare la pace!.

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Forme di pace, Unicoop Firenze sostiene gli artigiani di Betlemme: solidarietà concreta per giovani, donne e persone con disabilitàForme di pace, Unicoop Firenze sostiene gli artigiani di Betlemme: solidarietà concreta per giovani, donne e persone con disabilità ... livornopress.it