L’attore Ryan Gosling ha rivolto un messaggio di auguri all’equipaggio della missione Artemis II, prevista per un viaggio sulla Luna e ritorno. Durante le sessioni di addestramento, il film

Ryan Gosling ha augurato buon viaggio all'Artemis II in vista della sua storica missione sulla Luna e ritorno, ma il suo film è stato utile in fase di addestramento dell'equipaggio. L'addestramento dell'equipaggio della Artemis II ha incluso la visione di uno dei film di maggior successo del momento, quel L'ultima missione - Project Hail Mary che vede Ryan Gosling impegnato in una delicatissima missione spaziale. I quattro astronauti in rotta verso la luna avrebbero gradito molto la visione fornendone recensioni entusiastiche. Il messaggio di Ryan Gosling agli astronauti di Artemis II Il comandante della NASA Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti Christina Hammock Koch e Jeremy Hansen hanno assistito a una proiezione speciale del film di fantascienza con Gosling prima del loro viaggio di 10 giorni intorno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Artemis II: Project Hail Mary ha aiutato l'equipaggio a prepararsi per la missione

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L'ultima missione - Project Hail Mary e la "diplomazia" del linguaggio"Un film ricco di speranza", spiega Ryan Gosling alla stampa internazionale, "ma anche un promemoria su ciò che gli uomini posso fare".

Temi più discussi: Project Hail Mary ha convinto anche.. l’equipaggio di Artemis II: Un vero piacere; Ritorno alla Luna con Artemis 2: così il cinema ha sognato (e previsto) questa e altre missioni spaziali; Ryan Gosling in orbita con 'L'ultima missione: Project Hail Mary' a 164 milioni in Usa; Project Hail Mary è il miglior film dell'anno per me.

Artemis II: Project Hail Mary ha aiutato l'equipaggio a prepararsi per la missioneRyan Gosling ha augurato buon viaggio all'Artemis II in vista della sua storica missione sulla Luna e ritorno, ma il suo film è stato utile in fase di addestramento dell'equipaggio. movieplayer.it

Da Project Hail Mary alla Nutella, perché la missione Artemis II è anche una questione di cultura popLo storytelling della missione lunare passa anche attraverso riferimenti a film, musica e… product placement involontari ... wired.it

Che ci fa un insegnante nello spazio Nel film "L'ultima missione: Project Hail Mary" cerca di salvare l'umanità dall'epidemia di astrofagi - piccoli esseri viventi che si nutrono dell'energia delle stelle - che ha infettato il nostro Sole. A 11,9 anni luce da casa l'inse - facebook.com facebook

Da "L'ultima missione: Project Hail Mary" a "The Drama", passando per "Super Mario Galaxy: Il film", tante proposte interessanti in proiezione nelle sale cinematografiche. Sergio Perugini #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com