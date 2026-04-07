Gli astronauti dell’Artemis II hanno concluso il loro viaggio attorno alla Luna, raggiungendo un record di percorrenza. Durante il passaggio dietro il satellite naturale, l’equipaggio ha perso temporaneamente il collegamento con il Controllo Missione. Uno dei piloti ha riferito di aver pregato e lavorato in assenza di comunicazioni con la Terra. La mancanza di contatto è durata alcuni minuti prima che il collegamento fosse ripristinato.

Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna. Durante il sorvolo, l’equipaggio ha perso temporaneamente il contatto con il Controllo Missione mentre girava dietro la luna senza fermarsi. Dopo aver ristabilito il contatto con il Controllo Missione, gli astronauti hanno parlato con Donald Trump. Il presidente Trump ha anche chiesto del periodo in cui si è persa la comunicazione con la Terra. Il pilota Victor Glover ha detto che l’equipaggio ha continuato a lavorare, sfruttando il tempo per condurre osservazioni dettagliate del lato nascosto della Luna. I quattro astronauti sono ora sulla via del ritorno verso la Terra con il rientro in ammaraggio previsto per venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, il pilota a Trump: "Senza comunicazione con la Terra ho pregato e lavorato"

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Artemis II ha compiuto un sorvolo lunare da record: l’uomo mai così lontano dalla Terra, superato Apollo 13Artemis II ha sorvolato la Luna, ha superato il record di Apollo 13 e ora punta al rientro sulla Terra a bordo di Orion. greenme.it

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