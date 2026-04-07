Artemis II Hansen | Sul lato nascosto della Luna abbiamo mangiato un biscotto e ci siamo messi al lavoro

Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio intorno alla Luna, osservando per la prima volta con occhi diretti il lato nascosto del satellite. Durante la missione, hanno consumato un biscotto sul lato nascosto e poi hanno iniziato le operazioni di rientro sulla Terra. La crociera ha rappresentato un record, poiché si tratta del viaggio più profondo nello spazio mai effettuato da esseri umani.

Dopo aver viaggiato nello spazio più in profondità di qualsiasi altro essere umano, gli astronauti dell’Artemis II hanno puntato la loro nave lunare verso casa, concludendo una crociera lunare che ha rivelato viste del lato nascosto mai viste prima con gli occhi. Lo specialista di missione Jeremy Hansen ha detto che trovarsi sul lato nascosto della Luna e lontano dalla vista della Terra lo faceva sentire “stordito”. Il comandante dell’Artemis II, Reid Wiseman, ha detto che l’equipaggio ha condiviso dei biscotti alla crema d’acero mentre non era in contatto con la Terra, prima di tornare rapidamente al lavoro. Il loro sorvolo della Luna – il primo ritorno della NASA dall’era Apollo – includeva anche alcune “visite turistiche” celesti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Artemis II, Hansen: "Sul lato nascosto della Luna abbiamo mangiato un biscotto e ci siamo messi al lavoro" Artemis II, Hansen: "Lato oscuro Luna è molto diverso da quello più vicino a noi"Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna. Verso la Luna, tutti i segreti della missione Artemis II: gli astronauti pronti a fotografare il lato nascosto del nostro satellitePer la prima volta in oltre 50 anni, degli astronauti orbiteranno attorno alla Luna dopo aver completato con successo la fase cruciale di accensione... Temi più discussi: Tutto pronto a Cape Canaveral, in Florida: ecco cosa farà la missione Artemis II verso la Luna; Artemis II lascia l'orbita terrestre. Missione diretta verso la Luna: ultime notizie; Artemis 2 in viaggio verso la Luna; Artemis II: il lancio della storica missione verso la Luna nelle immagini di National Geographic. Artemis II, Hansen: Lato oscuro Luna è molto diverso da quello più vicino a noi(LaPresse) Gli astronauti dell'Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna. Il viaggio lunare di lunedì arriva dopo ... stream24.ilsole24ore.com Spazio: sorvolo lunare record per Artemis II, astronauti a 407mila km da Terra(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - La missione Artemis II ha concluso uno storico sorvolo lunare della durata di sette ore, segnando il ... ilsole24ore.com Tre minuti irripetibili. Durante la missione Artemis II, la capsula Orion della NASA ha osservato un raro allineamento: la Luna ha oscurato il Sole, offrendo una visione unica dallo spazio profondo. Le immagini in timelapse, registrate il 6 aprile 2026, mostrano il - facebook.com facebook VIDEO | La missione Artemis II compie il Flyby intorno alla Luna. Dopo 56 anni, gli astronauti hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra #ANSA x.com