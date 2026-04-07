Artemis II | ecco come l’umanità ascolta i sussurri del cosmo

Il Deep Space Network assicura il collegamento continuo tra l’equipaggio di Artemis II e la base a Houston, consentendo una comunicazione stabile nonostante le variazioni dovute alla rotazione terrestre e alla presenza di ostacoli nel cielo. Questa rete di antenne è fondamentale per mantenere i contatti durante la missione nello spazio profondo. La comunicazione tra la navicella e il centro di controllo viene garantita in modo costante, anche quando l’astronave si trova in posizioni sfavorevoli rispetto alla Terra.

Il Deep Space Network garantisce il collegamento costante tra l’equipaggio di Artemis II e la base operativa di Houston, superando le sfide poste dalla rotazione terrestre e dagli ostacoli celesti. L’importanza delle comunicazioni interplanetarie è emersa con forza durante un episodio critico della missione: per 40 minuti la capsula Orion è rimasta invisibile a causa della posizione del satellite naturale della Terra. In quell’intervallo di tempo, il silenzio radio ha messo in luce quanto sia essenziale l’infrastruttura tecnologica che sostiene il volo. L’intera operazione di collegamento poggia su un sistema globale di antenne paraboliche che monitorano costantemente lo spazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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