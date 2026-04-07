Artemis 2 durante il sorvolo la Luna colpita da 5 meteoroidi in un'ora | La NASA ne conta 20 all'anno

Durante il passaggio della missione Artemis 2 sulla faccia nascosta della Luna, il satellite è stato colpito da almeno cinque meteoroidi in un'ora. La NASA ha stimato che, in media, la Luna riceve circa 20 impatti meteoritici all'anno. Questa sequenza di eventi si è verificata durante il sorvolo, senza che siano stati segnalati danni o anomalie alla navicella. La missione prosegue senza interruzioni, monitorando attentamente eventuali ulteriori impatti.

Durante lo storico sorvolo della missione Artemis 2 sulla faccia nascosta della Luna, il satellite naturale è stata colpito da almeno cinque meteoroidi nell'arco di un'ora. Lo ha confermato durante la diretta streaming della NASA l'astronauta Gregory Reid Wiseman. In genere, in un anno, l'agenzia aerospaziale statunitense registra una ventina di queste collisioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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